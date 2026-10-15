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15.10.2026 12:29:00

UBS Aktie News: UBS am Mittag mit Aufschlag

UBS Aktie News: UBS am Mittag mit Aufschlag

Die Aktie von UBS zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die UBS-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 39,59 CHF.

UBS
39.36 CHF -1.29%
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Um 12:28 Uhr ging es für das UBS-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 39,59 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'192 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die UBS-Aktie bei 39,75 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,22 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 853'397 UBS-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 45,04 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die UBS-Aktie somit 12,10 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,25 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der UBS-Aktie liegt somit 40,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für UBS-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,26 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte UBS am 29.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,62 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 16.13 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.18 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte UBS am 28.10.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von UBS rechnen Experten am 03.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass UBS im Jahr 2026 3,63 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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