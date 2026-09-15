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15.09.2026 09:29:00

UBS Aktie News: UBS tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

UBS Aktie News: UBS tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von UBS gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die UBS-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 3,6 Prozent auf 41,79 CHF ab.

UBS
41.42 CHF -5.65%
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Die UBS-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 3,6 Prozent auf 41,79 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'775 Punkten steht. Der Kurs der UBS-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 41,66 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,25 CHF. Von der UBS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 690'052 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,04 CHF. Dieser Kurs wurde am 08.09.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,78 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Der aktuelle Kurs der UBS-Aktie ist somit 32,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem UBS seine Aktionäre 2025 mit 0,860 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,25 USD je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte UBS am 29.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UBS ein EPS von 0,62 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -0,28 Prozent auf 16.13 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte UBS möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass UBS einen Gewinn von 3,65 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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