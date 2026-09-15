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15.09.2026 12:29:00

UBS Aktie News: UBS am Dienstagmittag billiger

UBS Aktie News: UBS am Dienstagmittag billiger

Die Aktie von UBS gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die UBS-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 3,1 Prozent auf 41,99 CHF ab.

UBS
42.25 CHF -3.76%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr ging es für die UBS-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 41,99 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'775 Punkten steht. Die UBS-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 40,81 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,25 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 3'392'147 UBS-Aktien den Besitzer.

Am 08.09.2026 markierte das Papier bei 45,04 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die UBS-Aktie somit 6,77 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die UBS-Aktie 48,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für UBS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,860 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,25 USD belaufen. Am 29.07.2026 hat UBS in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 CHF. Im Vorjahresviertel hatte UBS 0,62 CHF je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -0,28 Prozent auf 16.13 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass UBS im Jahr 2026 3,65 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 32.0923 5.20 159232191
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.96 14.73 157230308
Short 8.0231 10.36 157436897
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -12.74 57946586
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