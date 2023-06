UBS Aktie News: Anleger schicken UBS am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Die UBS-Aktie musste um 04:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 18,25 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 11'286 Punkten steht. Bei 18,13 CHF markierte die UBS-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 18,55 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'733'352 UBS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 20,85 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der UBS-Aktie. Bei einem Wert von 13,87 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die UBS-Aktie mit einem Verlust von 23,98 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte UBS am 25.04.2023. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,61 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat UBS 8'744,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -6,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9'363,00 USD umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte UBS am 25.07.2023 präsentieren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte UBS möglicherweise am 23.07.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UBS-Aktie in Höhe von 2,76 USD im Jahr 2023 aus.

