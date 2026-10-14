UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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14.10.2026 09:29:00
UBS Aktie News: UBS verliert am Vormittag
Die Aktie von UBS gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die UBS-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 39,93 CHF.
Die UBS-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 39,93 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'950 Punkten notiert. Die UBS-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 39,83 CHF ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,94 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten UBS-Aktien beläuft sich auf 155'058 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 45,04 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die UBS-Aktie somit 11,35 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,25 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten UBS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,860 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,26 USD. Am 29.07.2026 lud UBS zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurden 0,72 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte UBS 0,62 CHF je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -0,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.13 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 16.18 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Am 03.11.2027 wird UBS schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass UBS im Jahr 2026 3,63 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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