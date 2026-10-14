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14.10.2026 12:29:00

UBS Aktie News: UBS am Mittwochmittag mit Aufschlag

UBS Aktie News: UBS am Mittwochmittag mit Aufschlag

Die Aktie von UBS gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 40,15 CHF zu.

UBS
39.42 CHF -1.14%
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Um 12:28 Uhr ging es für das UBS-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 40,15 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'067 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die UBS-Aktie sogar auf 40,16 CHF. Bei 39,94 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 620'603 UBS-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 45,04 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die UBS-Aktie somit 10,86 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 28,25 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UBS-Aktie derzeit noch 29,64 Prozent Luft nach unten.

Nachdem UBS seine Aktionäre 2025 mit 0,860 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,26 USD je Aktie ausschütten. Am 29.07.2026 äusserte sich UBS zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,62 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.13 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von -0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.18 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der UBS-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Experten taxieren den UBS-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,63 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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