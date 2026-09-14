UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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14.09.2026 09:29:00
UBS Aktie News: UBS zeigt sich am Vormittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von UBS. Zuletzt stieg die UBS-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 44,63 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die UBS-Papiere um 09:28 Uhr 0,2 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'881 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 44,65 CHF erreichte die UBS-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 44,57 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 175'870 UBS-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 45,04 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,92 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 28,25 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die UBS-Aktie damit 57,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass UBS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,25 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete UBS 0,860 CHF aus. UBS gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,62 CHF je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat UBS 16.13 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16.18 Mrd. CHF umgesetzt worden.
Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte UBS Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,65 USD je UBS-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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