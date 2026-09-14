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UBS Aktie 24476758 / CH0244767585

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14.09.2026 12:29:00

UBS Aktie News: UBS am Mittag tiefer

UBS Aktie News: UBS am Mittag tiefer

Die Aktie von UBS gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der UBS-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 43,82 CHF.

UBS
43.90 CHF -1.59%
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Die UBS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 43,82 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'934 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die UBS-Aktie bis auf 43,74 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,57 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'209'353 UBS-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,04 CHF. Dieser Kurs wurde am 08.09.2026 erreicht. Derzeit notiert die UBS-Aktie damit 2,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 28,25 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die UBS-Aktie damit 55,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten UBS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,25 USD aus. UBS liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,72 CHF gegenüber 0,62 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat UBS 16.13 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16.18 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte UBS am 28.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte UBS die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,65 USD je UBS-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Short 9.3787 7.74 157230308
Short 15.2 3.64 157436898
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