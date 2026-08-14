UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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14.08.2026 09:29:00
UBS Aktie News: UBS gewinnt am Vormittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von UBS. Das Papier von UBS konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 43,57 CHF.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 43,57 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'497 Punkten liegt. Die UBS-Aktie legte bis auf 43,65 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,63 CHF. Der Tagesumsatz der UBS-Aktie belief sich zuletzt auf 180'685 Aktien.
Am 15.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,44 CHF. Der derzeitige Kurs der UBS-Aktie liegt somit 1,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 28,25 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,25 USD. Im Vorjahr erhielten UBS-Aktionäre 0,860 CHF je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte UBS am 29.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,72 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 0,62 CHF je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -0,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16.18 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16.13 Mrd. CHF.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von UBS rechnen Experten am 03.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass UBS einen Gewinn von 3,64 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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