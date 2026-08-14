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14.08.2026 16:29:00

UBS Aktie News: UBS tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

UBS Aktie News: UBS tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von UBS zeigt sich am Freitagnachmittag ohne grosse Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die UBS-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 43,52 CHF.

UBS
43.54 CHF -0.64%
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Die UBS-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 43,52 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'350 Punkten steht. In der Spitze legte die UBS-Aktie bis auf 43,73 CHF zu. Die höchsten Verluste verbuchte die UBS-Aktie bis auf 43,36 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,63 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 761'734 UBS-Aktien.

Bei 44,44 CHF markierte der Titel am 15.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,11 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 28,25 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 35,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,860 CHF an UBS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,25 USD aus. Am 29.07.2026 hat UBS die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,72 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,62 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 16.13 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.18 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,64 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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