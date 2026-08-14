UBS Aktie News: UBS am Mittag höher

Um 12:28 Uhr stieg die UBS-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 43,73 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'442 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die UBS-Aktie bei 43,73 CHF. Mit einem Wert von 43,63 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 507'116 UBS-Aktien gehandelt.

Am 15.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,44 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der UBS-Aktie. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,25 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,860 CHF an UBS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,25 USD aus. UBS liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,72 CHF. Im letzten Jahr hatte UBS einen Gewinn von 0,62 CHF je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 16.13 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von -0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UBS 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

UBS dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,64 USD je UBS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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