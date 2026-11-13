UBS Aktie News: Anleger schicken UBS am Vormittag ins Minus

Um 09:28 Uhr ging es für die UBS-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 40,41 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 15'069 Punkten steht. Die UBS-Aktie gab in der Spitze bis auf 40,32 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,50 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'016'986 UBS-Aktien.

Bei 45,04 CHF markierte der Titel am 08.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die UBS-Aktie damit 10,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 28,25 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,09 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,27 USD, nach 0,860 CHF im Jahr 2025. Am 28.10.2026 lud UBS zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS belief sich auf 0,71 CHF gegenüber 0,63 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 16.30 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.98 Mrd. CHF umgesetzt.

Voraussichtlich am 03.02.2027 dürfte UBS Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der UBS-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UBS-Aktie in Höhe von 3,68 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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