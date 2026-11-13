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13.11.2026 16:29:00

UBS Aktie News: UBS am Nachmittag schwächer

UBS Aktie News: UBS am Nachmittag schwächer

Die Aktie von UBS gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die UBS-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 40,29 CHF.

UBS
40.39 CHF -1.25%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für die UBS-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 40,29 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 15'084 Punkten notiert. In der Spitze fiel die UBS-Aktie bis auf 40,26 CHF. Mit einem Wert von 40,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der UBS-Aktie belief sich zuletzt auf 1'808'661 Aktien.

Am 08.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,04 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UBS-Aktie derzeit noch 11,79 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 28,25 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 29,88 Prozent könnte die UBS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten UBS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,860 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,27 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte UBS am 28.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,71 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,63 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.30 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte UBS einen Umsatz von 15.98 Mrd. CHF eingefahren.

UBS dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.02.2028 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je UBS-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,68 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4685 18.12.2026 132251095
Long 12.2957 19.03.2027 156216243
Long 10082.5 20.11.2026 160008248
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.8414 18.06.2027 159232520
Short 10082.5 18.12.2026 146426930
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4685 11.48 156564134
Long 11.8618 6.13 161595801
Long 33.6083 0.55 162353634
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.4016 12.58 157436898
Short 11.2028 6.02 160910644
Short 14.4036 3.86 161113387
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -59.86 125929532
Long 10 -9.11 147182344
Long 12 -42.15 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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28.10.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

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https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

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Short 16’669.66 8.71 SLB6MU
SMI-Kurs: 15’106.12 13.11.2026 17:30:00
Long 14’437.06 19.30 SGWFBU
Long 14’116.36 13.77 S3BFPU
Long 13’495.65 8.86 SYBVIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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UBS 40.39 -1.25% UBS

UBS am 13.11.2026

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