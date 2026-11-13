UBS Aktie News: UBS am Nachmittag schwächer

Um 16:28 Uhr ging es für die UBS-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 40,29 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 15'084 Punkten notiert. In der Spitze fiel die UBS-Aktie bis auf 40,26 CHF. Mit einem Wert von 40,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der UBS-Aktie belief sich zuletzt auf 1'808'661 Aktien.

Am 08.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,04 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UBS-Aktie derzeit noch 11,79 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 28,25 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 29,88 Prozent könnte die UBS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten UBS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,860 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,27 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte UBS am 28.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,71 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,63 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.30 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte UBS einen Umsatz von 15.98 Mrd. CHF eingefahren.

UBS dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.02.2028 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je UBS-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,68 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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