UBS Aktie News: UBS verzeichnet am Freitagmittag Verluste

Um 12:28 Uhr ging es für die UBS-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 40,64 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 15'113 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die UBS-Aktie bei 40,32 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,50 CHF. Zuletzt wechselten 1'290'390 UBS-Aktien den Besitzer.

Am 08.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,04 CHF an. Gewinne von 10,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 28,25 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der UBS-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten UBS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,860 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,27 USD. Am 28.10.2026 lud UBS zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,71 CHF, nach 0,63 CHF im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.30 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.98 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte UBS am 03.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von UBS rechnen Experten am 01.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UBS-Aktie in Höhe von 3,68 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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