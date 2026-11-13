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13.11.2026 12:29:00

UBS Aktie News: UBS verzeichnet am Freitagmittag Verluste

UBS Aktie News: UBS verzeichnet am Freitagmittag Verluste

Die Aktie von UBS gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die UBS-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 40,64 CHF ab.

UBS
40.39 CHF -1.25%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr ging es für die UBS-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 40,64 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 15'113 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die UBS-Aktie bei 40,32 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,50 CHF. Zuletzt wechselten 1'290'390 UBS-Aktien den Besitzer.

Am 08.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,04 CHF an. Gewinne von 10,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 28,25 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der UBS-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten UBS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,860 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,27 USD. Am 28.10.2026 lud UBS zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,71 CHF, nach 0,63 CHF im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.30 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.98 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte UBS am 03.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von UBS rechnen Experten am 01.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UBS-Aktie in Höhe von 3,68 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4685 18.12.2026 132251095
Long 12.2957 19.03.2027 156216243
Long 10082.5 20.11.2026 160008248
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.8414 18.06.2027 159232520
Short 10082.5 18.12.2026 146426930
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4685 11.48 156564134
Long 11.8618 6.13 161595801
Long 33.6083 0.55 162353634
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.4016 12.58 157436898
Short 11.2028 6.02 160910644
Short 14.4036 3.86 161113387
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -59.86 125929532
Long 10 -9.11 147182344
Long 12 -42.15 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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28.10.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Long 14’437.06 19.42 S3DFBU
Long 14’116.36 13.77 SPBTLU
Long 13’495.65 8.86 SYBVIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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UBS 40.39 -1.25% UBS

UBS am 13.11.2026

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