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13.10.2026 09:29:00

UBS Aktie News: UBS am Dienstagvormittag mit Aufschlag

UBS Aktie News: UBS am Dienstagvormittag mit Aufschlag

Die Aktie von UBS zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von UBS konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 40,13 CHF.

UBS
40.36 CHF 0.72%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von UBS legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 40,13 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'035 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die UBS-Aktie bis auf 40,16 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 39,99 CHF. Bisher wurden via SIX SX 140'348 UBS-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 45,04 CHF erreichte der Titel am 08.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der UBS-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der UBS-Aktie 29,60 Prozent sinken.

UBS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,26 USD belaufen. UBS gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,72 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,62 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UBS in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -0,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.13 Mrd. CHF im Vergleich zu 16.18 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von UBS veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der UBS-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass UBS ein EPS in Höhe von 3,63 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 12.5031 5.01 161113388
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