UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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13.10.2026 16:29:00
UBS Aktie News: UBS am Nachmittag nahezu unbewegt
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von UBS. Die UBS-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 39,97 CHF.
Die UBS-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr bei 39,97 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 13'942 Punkten tendiert. Bei 40,78 CHF erreichte die UBS-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte UBS-Aktie bei 39,88 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,99 CHF. Bisher wurden via SIX SX 2'073'286 UBS-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,04 CHF) erklomm das Papier am 08.09.2026. Gewinne von 12,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,25 CHF am 23.03.2026. Mit einem Kursverlust von 29,32 Prozent würde die UBS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,26 USD. Im Vorjahr hatte UBS 0,860 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. UBS gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,62 CHF je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -0,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.13 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 16.18 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte UBS möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass UBS einen Gewinn von 3,63 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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