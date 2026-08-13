UBS Aktie News: UBS präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Die UBS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 43,85 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'489 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die UBS-Aktie bei 43,95 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,93 CHF. Der Tagesumsatz der UBS-Aktie belief sich zuletzt auf 331'688 Aktien.

Bei einem Wert von 44,44 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2026). Gewinne von 1,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Derzeit notiert die UBS-Aktie damit 55,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass UBS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,25 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete UBS 0,860 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UBS am 29.07.2026. In Sachen EPS wurden 0,72 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte UBS 0,62 CHF je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 16.13 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von -0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass UBS ein EPS in Höhe von 3,64 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur UBS-Aktie

NVIDIA-Aktie im Blick: NVIDIA und Finanzpartner planen 500-Milliarden-Dollar-Pakt für KI-Rechenzentren

Wie Experten die UBS-Aktie im Juli einstuften

UBS-Regulierung: Kommission hat noch keine Entscheide gefällt - Aktie fällt