UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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13.08.2026 16:29:00
UBS Aktie News: UBS am Donnerstagnachmittag mit angezogener Handbremse
Die Aktie von UBS zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne grosse Bewegung. Mit einem Wert von 43,68 CHF bewegte sich die UBS-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Bei der UBS-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 43,68 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'503 Punkten steht. Bei 44,02 CHF markierte die UBS-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die grössten Abgaben verzeichnete die UBS-Aktie bis auf 43,52 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,93 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'741'230 UBS-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 44,44 CHF erreichte der Titel am 15.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die UBS-Aktie damit 1,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,25 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UBS-Aktie derzeit noch 35,33 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF an UBS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,25 USD. UBS veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,72 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UBS 0,62 CHF je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 16.13 Mrd. CHF, gegenüber 16.18 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -0,28 Prozent präsentiert.
UBS wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Am 03.11.2027 wird UBS schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je UBS-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,64 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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