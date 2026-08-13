UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.08.2026 12:29:00
UBS Aktie News: UBS am Donnerstagmittag mit kaum veränderter Tendenz
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von UBS. Die UBS-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 43,69 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.
Die UBS-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 43,69 CHF an der Tafel. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'500 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die UBS-Aktie bis auf 44,02 CHF. Zwischenzeitlich weitete die UBS-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 43,68 CHF aus. Bei 43,93 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 967'732 UBS-Aktien umgesetzt.
Bei 44,44 CHF markierte der Titel am 15.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der UBS-Aktie ist somit 1,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,25 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UBS-Aktie derzeit noch 35,34 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für UBS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,860 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,25 USD belaufen. Am 29.07.2026 lud UBS zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,72 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,62 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 16.13 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von -0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UBS 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Am 03.11.2027 wird UBS schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
In der UBS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,64 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur UBS-Aktie
NVIDIA-Aktie im Blick: NVIDIA und Finanzpartner planen 500-Milliarden-Dollar-Pakt für KI-Rechenzentren
Wie Experten die UBS-Aktie im Juli einstuften
UBS-Regulierung: Kommission hat noch keine Entscheide gefällt - Aktie fällt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu UBS
|
13.08.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI steigt schlussendlich (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels in Grün (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Börse Zürich in Grün: SMI schlussendlich in Grün (finanzen.ch)
|
13.08.26
|UBS Aktie News: UBS am Donnerstagnachmittag mit angezogener Handbremse (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Handel in Zürich: SMI am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
13.08.26
|SIX-Handel: SLI mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Gewinne in Zürich: SPI notiert nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
13.08.26
|UBS Aktie News: UBS am Donnerstagmittag mit kaum veränderter Tendenz (finanzen.ch)
Analysen zu UBS
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.06.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
UBS am 13.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer. Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen.