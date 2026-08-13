UBS Aktie News: UBS am Donnerstagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Die UBS-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 43,69 CHF an der Tafel. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'500 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die UBS-Aktie bis auf 44,02 CHF. Zwischenzeitlich weitete die UBS-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 43,68 CHF aus. Bei 43,93 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 967'732 UBS-Aktien umgesetzt.

Bei 44,44 CHF markierte der Titel am 15.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der UBS-Aktie ist somit 1,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,25 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UBS-Aktie derzeit noch 35,34 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für UBS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,860 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,25 USD belaufen. Am 29.07.2026 lud UBS zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,72 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,62 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 16.13 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von -0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UBS 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Am 03.11.2027 wird UBS schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

In der UBS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,64 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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