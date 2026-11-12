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12.11.2026 16:29:00

UBS Aktie News: UBS am Nachmittag mit Verlusten

UBS Aktie News: UBS am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von UBS gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die UBS-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 40,71 CHF.

UBS
40.90 CHF -0.54%
Kaufen Verkaufen

Die UBS-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 40,71 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 15'122 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die UBS-Aktie bisher bei 40,67 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,18 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'335'618 UBS-Aktien den Besitzer.

Am 08.09.2026 markierte das Papier bei 45,04 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UBS-Aktie derzeit noch 10,64 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,25 CHF am 23.03.2026. Derzeit notiert die UBS-Aktie damit 44,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,27 USD. Im Vorjahr hatte UBS 0,860 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 28.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. UBS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,71 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,63 CHF je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UBS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.30 Mrd. CHF im Vergleich zu 15.98 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2027 veröffentlicht. Am 01.02.2028 wird UBS schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,68 USD je Aktie in den UBS-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Long 10234.999 20.11.2026 160008250
Typ Hebel Verfall Valor
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Short 10234.999 20.11.2026 161157434
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1789 11.79 156564133
Long 12.4061 5.56 161595799
Long 21.5474 2.01 162353634
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1789 10.94 157436898
Short 10.4974 6.66 160676941
Short 19.4952 2.34 161113388
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Long 12 -7.73 144201045
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

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Long 14’513.63 19.06 SYAOBU
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Long 13’597.86 8.91 S1B6WU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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