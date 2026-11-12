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12.11.2026 16:29:00
UBS Aktie News: UBS am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von UBS gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die UBS-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 40,71 CHF.
Die UBS-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 40,71 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 15'122 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die UBS-Aktie bisher bei 40,67 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,18 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'335'618 UBS-Aktien den Besitzer.
Am 08.09.2026 markierte das Papier bei 45,04 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UBS-Aktie derzeit noch 10,64 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,25 CHF am 23.03.2026. Derzeit notiert die UBS-Aktie damit 44,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,27 USD. Im Vorjahr hatte UBS 0,860 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 28.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. UBS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,71 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,63 CHF je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UBS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.30 Mrd. CHF im Vergleich zu 15.98 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2027 veröffentlicht. Am 01.02.2028 wird UBS schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,68 USD je Aktie in den UBS-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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