UBS Aktie News: UBS am Mittag im Minus

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 40,97 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 15'174 Punkten steht. Im Tief verlor die UBS-Aktie bis auf 40,86 CHF. Bei 41,18 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 698'934 UBS-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.09.2026 auf bis zu 45,04 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,25 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der UBS-Aktie 31,05 Prozent sinken.

Für UBS-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,27 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte UBS am 28.10.2026. Das EPS wurde auf 0,71 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,63 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UBS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.30 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 15.98 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Am 03.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 01.02.2028 wird UBS schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

In der UBS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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