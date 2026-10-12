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12.10.2026 09:29:00

UBS Aktie News: UBS am Vormittag stärker

UBS Aktie News: UBS am Vormittag stärker

Die Aktie von UBS gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von UBS konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 40,26 CHF.

UBS
40.03 CHF 0.45%
Kaufen Verkaufen

Die UBS-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 40,26 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'861 Punkten liegt. In der Spitze legte die UBS-Aktie bis auf 40,28 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,10 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 178'275 UBS-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 45,04 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UBS-Aktie derzeit noch 11,87 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,25 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit Abgaben von 29,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,26 USD. Im Vorjahr erhielten UBS-Aktionäre 0,860 CHF je Wertpapier. UBS liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,72 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,62 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 16.13 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von -0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von UBS rechnen Experten am 03.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass UBS ein EPS in Höhe von 3,63 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3346 21.12.2029 159690482
Long 12.4688 15.12.2028 151874479
Long 498.75 20.11.2026 160008250
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.1786 19.03.2027 159436232
Short 142.5 20.11.2026 161157434
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 11.7353 5.68 156945237
Long 17.3478 3.10 161113994
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.1385 14.15 157436898
Short 10.5 7.50 160910644
Short 13.7586 5.31 161113388
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -16.67 57946586
Long 10 -10.00 147182344
Long 12 -41.53 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

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Short 14’687.56 14.00 S3BCYU
Short 15’251.53 8.87 S9B6IU
SMI-Kurs: 13’849.23 12.10.2026 10:42:38
Long 13’259.22 19.70 S2BJ7U
Long 12’944.26 13.65 SI7B8U
Long 12’396.91 8.90 S6IBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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