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12.10.2026 16:29:00

UBS Aktie News: UBS am Montagnachmittag im Plus

UBS Aktie News: UBS am Montagnachmittag im Plus

Die Aktie von UBS gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die UBS-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 40,07 CHF.

UBS
40.07 CHF 0.55%
Kaufen Verkaufen

Die UBS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 40,07 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'892 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die UBS-Aktie sogar auf 40,28 CHF. Bei 40,10 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der UBS-Aktie belief sich zuletzt auf 1'244'185 Aktien.

Bei einem Wert von 45,04 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UBS-Aktie derzeit noch 12,40 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 28,25 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

UBS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,26 USD belaufen. UBS liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,62 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 16.13 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von -0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Am 03.11.2027 wird UBS schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,63 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3401 18.12.2026 132251095
Long 12.3241 16.06.2028 157230679
Long 1000.25 20.11.2026 160008252
Typ Hebel Verfall Valor
Short 9.7112 18.06.2027 159232520
Short 500.125 16.10.2026 159232516
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3944 11.48 156565060
Long 12.1 5.91 156945240
Long 17.3957 3.34 161113994
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.8721 13.87 157436898
Short 10.0025 7.23 160910644
Short 12.9065 5.04 161113388
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -16.88 57946586
Long 10 -10.23 147182344
Long 12 -41.58 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Short 14’687.56 13.86 S3BCYU
Short 15’229.45 8.95 SJZBBU
SMI-Kurs: 13’860.23 12.10.2026 17:07:37
Long 13’259.22 19.70 S2BJ7U
Long 12’944.26 13.65 SRDBIU
Long 12’396.91 8.90 S6IBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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