UBS Aktie News: UBS verteidigt am Montagmittag Tendenz

Die UBS-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr bei 39,93 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 13'820 Punkten tendiert. Die UBS-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 40,28 CHF. In der Spitze büsste die UBS-Aktie bis auf 39,93 CHF ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,10 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 641'563 UBS-Aktien umgesetzt.

Am 08.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,04 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die UBS-Aktie mit einem Kursplus von 12,80 Prozent wieder erreichen. Bei 28,25 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten UBS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,860 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,26 USD. UBS liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,62 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -0,28 Prozent zurück. Hier wurden 16.13 Mrd. CHF gegenüber 16.18 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte UBS Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können UBS-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.

Experten taxieren den UBS-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,63 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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