UBS Aktie News: UBS am Mittwochvormittag mit Kursplus

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 43,75 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'539 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die UBS-Aktie zog in der Spitze bis auf 43,77 CHF an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,65 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 108'621 UBS-Aktien.

Am 15.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,44 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der UBS-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,25 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UBS-Aktie derzeit noch 35,43 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für UBS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,860 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,25 USD belaufen. Am 29.07.2026 lud UBS zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es stand ein EPS von 0,72 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei UBS noch ein Gewinn pro Aktie von 0,62 CHF in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16.13 Mrd. CHF – eine Minderung von -0,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16.18 Mrd. CHF eingefahren.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von UBS veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können UBS-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,64 USD je Aktie in den UBS-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur UBS-Aktie

NVIDIA-Aktie im Blick: NVIDIA und Finanzpartner planen 500-Milliarden-Dollar-Pakt für KI-Rechenzentren

Wie Experten die UBS-Aktie im Juli einstuften

UBS-Regulierung: Kommission hat noch keine Entscheide gefällt - Aktie fällt