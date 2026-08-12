UBS Aktie News: UBS zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Das Papier von UBS konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 43,70 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'446 Punkten notiert. Der Kurs der UBS-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 43,93 CHF zu. Bei 43,65 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 978'117 UBS-Aktien den Besitzer.

Am 15.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,44 CHF. Mit einem Zuwachs von 1,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,25 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 35,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

UBS-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,860 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,25 USD aus. Am 29.07.2026 lud UBS zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,62 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16.13 Mrd. CHF – eine Minderung von -0,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16.18 Mrd. CHF eingefahren.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der UBS-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass UBS einen Gewinn von 3,64 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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