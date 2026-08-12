UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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12.08.2026 12:29:00
UBS Aktie News: UBS am Mittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von UBS. Zuletzt ging es für das UBS-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 43,87 CHF.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 43,87 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'474 Punkten notiert. Die UBS-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 43,93 CHF. Bei 43,65 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten UBS-Aktien beläuft sich auf 583'998 Stück.
Am 15.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,44 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 28,25 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die UBS-Aktie mit einem Verlust von 35,61 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass UBS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,25 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete UBS 0,860 CHF aus. Am 29.07.2026 hat UBS in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,62 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -0,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.13 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.18 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.
Die UBS-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte UBS möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,64 USD je UBS-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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