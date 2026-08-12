Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’371 -0.7%  Dow 53’803 0.0%  DAX 26’331 -0.2%  Euro 0.9375 0.2%  EStoxx50 6’534 -0.3%  Gold 4’406 0.9%  Bitcoin 51’563 0.0%  Dollar 0.8135 0.3%  Öl 88.7 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Flughafen Zürich-Aktie: Passagierzahl im Juli um 2,4 Prozent gesteigert
Kudelski-Tochter Nagravision schliesst Partnerschaft mit Narrative Entertainment - Aktie im Blick
freenet-Aktie etwas tiefer: Starkes Kundenwachstum - Gewinn unter Vorjahr
Goldman Sachs schlägt Alarm: KI-Boom treibt Schulden von Meta, Microsoft & Co.
Super Micro Computer-Aktie legt kräftig zu: Gewinnerwartungen deutlich übertroffen - Ausblick sorgt für Begeisterung
Suche...

UBS Aktie 24476758 / CH0244767585

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.08.2026 12:29:00

UBS Aktie News: UBS am Mittag fester

UBS Aktie News: UBS am Mittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von UBS. Zuletzt ging es für das UBS-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 43,87 CHF.

UBS
43.68 CHF -0.21%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 43,87 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'474 Punkten notiert. Die UBS-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 43,93 CHF. Bei 43,65 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten UBS-Aktien beläuft sich auf 583'998 Stück.

Am 15.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,44 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 28,25 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die UBS-Aktie mit einem Verlust von 35,61 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass UBS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,25 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete UBS 0,860 CHF aus. Am 29.07.2026 hat UBS in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,62 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -0,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.13 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.18 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Die UBS-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte UBS möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,64 USD je UBS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur UBS-Aktie

NVIDIA-Aktie im Blick: NVIDIA und Finanzpartner planen 500-Milliarden-Dollar-Pakt für KI-Rechenzentren

Wie Experten die UBS-Aktie im Juli einstuften

UBS-Regulierung: Kommission hat noch keine Entscheide gefällt - Aktie fällt

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4966 18.12.2026 156034442
Long 12.1611 19.03.2027 156452234
Long 182.4167 18.09.2026 159435601
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.0556 17.12.2027 159232521
Short 1094.5 18.12.2026 146215580
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.177 11.82 157230114
Long 12.4375 5.56 159232183
Long 19.9 2.65 157689186
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9492 11.38 157975647
Short 8.5843 8.80 157230308
Short 20.8476 1.99 156945038
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -16.91 57946586
Long 10 -10.27 147182344
Long 12 -46.71 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu UBS

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten