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11.11.2026 09:29:00
UBS Aktie News: UBS am Mittwochvormittag gesucht
Die Aktie von UBS gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die UBS-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.
Das Papier von UBS legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 40,88 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 15'044 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die UBS-Aktie sogar auf 41,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 40,86 CHF. Der Tagesumsatz der UBS-Aktie belief sich zuletzt auf 172'256 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,04 CHF) erklomm das Papier am 08.09.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die UBS-Aktie somit 9,24 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,25 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 30,90 Prozent könnte die UBS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 0,860 CHF an UBS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,27 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte UBS am 28.10.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,71 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.30 Mrd. CHF – ein Plus von 2,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UBS 15.98 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Voraussichtlich am 03.02.2027 dürfte UBS Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.02.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,69 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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UBS am 11.11.2026
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