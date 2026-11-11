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11.11.2026 12:29:00

UBS Aktie News: UBS zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

UBS Aktie News: UBS zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

Die Aktie von UBS zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von UBS legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 40,66 CHF.

UBS
40.94 CHF -0.45%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr ging es für das UBS-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 40,66 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 15'000 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die UBS-Aktie bei 41,01 CHF. Bei 40,86 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 846'079 UBS-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 45,04 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Der derzeitige Kurs der UBS-Aktie liegt somit 43,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

UBS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,27 USD belaufen. UBS liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,71 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 0,63 CHF je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 16.30 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte UBS 15.98 Mrd. CHF umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.02.2028.

Experten taxieren den UBS-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,69 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.4096 15.12.2028 151874481
Long 10270 20.11.2026 160008250
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.3735 18.06.2027 159232520
Short 10300 18.12.2026 146426930
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4691 11.38 156564132
Long 12.0824 5.92 161595799
Long 20.54 2.38 162353634
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.4691 10.55 157436898
Short 11.1027 5.96 160676941
Short 21.6211 1.98 161113388
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -60.59 125929532
Long 10 -10.00 147182344
Long 12 -43.21 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

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07.10.26 UBS Buy Deutsche Bank AG
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

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Short 16’566.01 8.85 SVB67U
SMI-Kurs: 15’180.64 12.11.2026 10:08:17
Long 14’393.97 19.53 S1OTBU
Long 14’078.91 13.92 SABJEU
Long 13’458.83 8.91 S1B77U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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UBS am 11.11.2026

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