UBS Aktie News: UBS zieht am Freitagvormittag an

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 44,27 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'785 Punkten steht. Die UBS-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 44,30 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,93 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten UBS-Aktien beläuft sich auf 225'276 Stück.

Am 08.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,04 CHF. 1,74 Prozent Plus fehlen der UBS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (28,25 CHF). Der derzeitige Kurs der UBS-Aktie liegt somit 56,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

UBS-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,860 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,25 USD aus. Am 29.07.2026 hat UBS in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,62 CHF je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16.13 Mrd. CHF – eine Minderung von -0,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16.18 Mrd. CHF eingefahren.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte UBS Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.

Experten taxieren den UBS-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,65 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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