UBS Aktie News: UBS am Freitagnachmittag im Aufwind

Um 16:28 Uhr sprang die UBS-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 44,57 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'792 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die UBS-Aktie legte bis auf 44,89 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 43,93 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 2'356'054 UBS-Aktien umgesetzt.

Bei 45,04 CHF markierte der Titel am 08.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die UBS-Aktie 1,05 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 28,25 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der UBS-Aktie ist somit 36,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,860 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,25 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte UBS am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 CHF. Im Vorjahresviertel hatte UBS 0,62 CHF je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 16.13 Mrd. CHF, gegenüber 16.18 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -0,28 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von UBS wird am 28.10.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können UBS-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass UBS im Jahr 2026 3,65 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur UBS-Aktie

UBS-Aktie schwächer: Fonds-Vertriebsgesellschaft in China wird geschlossen

UBS-Aktie tiefer: Rückkaufangebot für sechs ausstehende Anleihen verdoppelt - Finanz-Lernplattform für junge Leute lanciert

UBS-Aktie in Grün: Vorzeitige Rückzahlung von Anleihen angekündigt