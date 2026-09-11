UBS Aktie News: UBS am Freitagmittag gesucht

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,6 Prozent auf 44,64 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'821 Punkten liegt. Die UBS-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 44,67 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,93 CHF. Der Tagesumsatz der UBS-Aktie belief sich zuletzt auf 1'020'309 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 45,04 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der UBS-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,25 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die UBS-Aktie damit 58,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 0,860 CHF an UBS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,25 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte UBS am 29.07.2026 vor. In Sachen EPS wurden 0,72 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte UBS 0,62 CHF je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -0,28 Prozent auf 16.13 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.18 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von UBS rechnen Experten am 03.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,65 USD je UBS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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