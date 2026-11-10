UBS Aktie News: UBS am Dienstagvormittag im Plus

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,8 Prozent auf 40,66 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 15'048 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die UBS-Aktie bisher bei 40,68 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,37 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 218'370 UBS-Aktien den Besitzer.

Bei 45,04 CHF markierte der Titel am 08.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der UBS-Aktie liegt somit 9,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,25 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UBS-Aktie derzeit noch 30,52 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF an UBS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,27 USD. Am 28.10.2026 äusserte sich UBS zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,71 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UBS 0,63 CHF je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,01 Prozent auf 16.30 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.98 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2027 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können UBS-Anleger Experten zufolge am 01.02.2028 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,70 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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