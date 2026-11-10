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10.11.2026 09:29:00

UBS Aktie News: UBS am Dienstagvormittag im Plus

UBS Aktie News: UBS am Dienstagvormittag im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von UBS. Das Papier von UBS konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,8 Prozent auf 40,66 CHF.

UBS
40.77 CHF 1.94%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,8 Prozent auf 40,66 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 15'048 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die UBS-Aktie bisher bei 40,68 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,37 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 218'370 UBS-Aktien den Besitzer.

Bei 45,04 CHF markierte der Titel am 08.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der UBS-Aktie liegt somit 9,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,25 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UBS-Aktie derzeit noch 30,52 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF an UBS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,27 USD. Am 28.10.2026 äusserte sich UBS zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,71 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UBS 0,63 CHF je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,01 Prozent auf 16.30 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.98 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2027 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können UBS-Anleger Experten zufolge am 01.02.2028 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,70 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4 17.12.2027 139599035
Long 11.3523 20.12.2030 159690494
Long 9989.999 20.11.2026 160008249
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.5158 18.06.2027 159232520
Short 9989.999 18.12.2026 156034979
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 5.0711 17.39 156034949
Long 12.3333 5.29 161595798
Long 14.2714 4.29 161595800
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 4.7346 18.15 157230307
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -16.67 125929538
Long 10 -10.00 147182344
Long 12 -8.33 144201045
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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Short 16’534.48 8.95 SZBDZU
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Long 13’456.24 8.90 SJBMDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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