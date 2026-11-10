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10.11.2026 16:29:00
UBS Aktie News: UBS gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Die Aktie von UBS gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,2 Prozent auf 40,84 CHF zu.
Das Papier von UBS konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,2 Prozent auf 40,84 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 15'034 Punkten notiert. Bei 40,99 CHF markierte die UBS-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,37 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'689'768 UBS-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,04 CHF) erklomm das Papier am 08.09.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die UBS-Aktie mit einem Kursplus von 10,28 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Der derzeitige Kurs der UBS-Aktie liegt somit 44,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass UBS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,27 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete UBS 0,860 CHF aus. Am 28.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,71 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.98 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.30 Mrd. CHF ausgewiesen.
Die UBS-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.02.2027 erwartet. Am 01.02.2028 wird UBS schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Experten taxieren den UBS-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,70 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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