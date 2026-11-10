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10.11.2026 12:29:00

UBS Aktie News: UBS gewinnt am Dienstagmittag

UBS Aktie News: UBS gewinnt am Dienstagmittag

Die Aktie von UBS zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,5 Prozent auf 40,95 CHF zu.

UBS
40.80 CHF 2.01%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr sprang die UBS-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 40,95 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 15'057 Punkten notiert. Der Kurs der UBS-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 40,99 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 40,37 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 973'965 UBS-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 45,04 CHF. 9,99 Prozent Plus fehlen der UBS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 28,25 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 31,01 Prozent würde die UBS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,860 CHF an UBS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,27 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte UBS am 28.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,63 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.30 Mrd. CHF – ein Plus von 2,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UBS 15.98 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von UBS wird am 03.02.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 01.02.2028 dürfte UBS die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,70 USD je UBS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 10210 20.11.2026 160008251
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.8576 18.06.2027 159232520
Short 10210 18.12.2026 146426930
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2839 11.38 156564133
Long 11.6543 6.10 161595800
Long 12.7469 5.12 161595799
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.0328 11.51 157436898
Short 10.1975 7.20 160676941
Short 31.3769 0.62 162170531
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -60.31 125929532
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Long 12 -42.81 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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