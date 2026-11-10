UBS Aktie News: UBS gewinnt am Dienstagmittag

Um 12:28 Uhr sprang die UBS-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 40,95 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 15'057 Punkten notiert. Der Kurs der UBS-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 40,99 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 40,37 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 973'965 UBS-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 45,04 CHF. 9,99 Prozent Plus fehlen der UBS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 28,25 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 31,01 Prozent würde die UBS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,860 CHF an UBS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,27 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte UBS am 28.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,63 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.30 Mrd. CHF – ein Plus von 2,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UBS 15.98 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von UBS wird am 03.02.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 01.02.2028 dürfte UBS die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,70 USD je UBS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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