UBS Aktie News: UBS am Donnerstagvormittag mit Kursplus

Um 09:28 Uhr stieg die UBS-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 44,81 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'840 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die UBS-Aktie bis auf 44,83 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 44,61 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 112'554 UBS-Aktien umgesetzt.

Am 08.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,04 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der UBS-Aktie. Bei 28,25 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,96 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,25 USD, nach 0,860 CHF im Jahr 2025. UBS veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,72 CHF, nach 0,62 CHF im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -0,28 Prozent auf 16.13 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16.18 Mrd. CHF gelegen.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte UBS Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,65 USD je UBS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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