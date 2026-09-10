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10.09.2026 16:29:00

UBS Aktie News: UBS am Nachmittag leichter

UBS Aktie News: UBS am Nachmittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von UBS. Die Aktionäre schickten das Papier von UBS nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 43,98 CHF.

UBS
43.95 CHF -1.12%
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Das Papier von UBS gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 43,98 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'762 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die UBS-Aktie bisher bei 43,71 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 44,61 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten UBS-Aktien beläuft sich auf 2'304'981 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 08.09.2026 auf bis zu 45,04 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die UBS-Aktie mit einem Kursplus von 2,41 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 28,25 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 35,77 Prozent würde die UBS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten UBS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,25 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte UBS am 29.07.2026. In Sachen EPS wurden 0,72 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte UBS 0,62 CHF je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -0,28 Prozent auf 16.13 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von UBS wird am 28.10.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,65 USD je UBS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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