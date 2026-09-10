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10.09.2026 12:29:00

UBS Aktie News: UBS am Mittag in Rot

UBS Aktie News: UBS am Mittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von UBS. Die UBS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 44,19 CHF.

UBS
43.95 CHF -1.12%
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Der UBS-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 44,19 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'803 Punkten steht. Die UBS-Aktie sank bis auf 43,88 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,61 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'033'693 UBS-Aktien den Besitzer.

Am 08.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,04 CHF an. 1,92 Prozent Plus fehlen der UBS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,25 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der UBS-Aktie ist somit 36,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem UBS seine Aktionäre 2025 mit 0,860 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,25 USD je Aktie ausschütten. UBS gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,72 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,62 CHF je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat UBS 16.13 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16.18 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.

In der UBS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,65 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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