UBS Aktie News: UBS am Nachmittag gefragt

Das Papier von UBS legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 43,67 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'557 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die UBS-Aktie bei 43,68 CHF. Bei 43,48 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der UBS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'276'504 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,44 CHF) erklomm das Papier am 15.07.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die UBS-Aktie 1,76 Prozent zulegen. Bei 28,25 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der UBS-Aktie liegt somit 54,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF an UBS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,25 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UBS am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,62 CHF je Aktie erzielt worden. UBS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.13 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,63 USD je UBS-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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