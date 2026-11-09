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09.11.2026 09:29:00
UBS Aktie News: UBS am Montagvormittag mit Verlusten
Die Aktie von UBS gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 39,42 CHF.
Die UBS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 39,42 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'797 Punkten notiert. Bei 39,01 CHF markierte die UBS-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 39,26 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 204'977 UBS-Aktien umgesetzt.
Am 08.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,04 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UBS-Aktie derzeit noch 14,26 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 28,25 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,860 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,27 USD. UBS gewährte am 28.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,71 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte UBS 0,63 CHF je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 16.30 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.98 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2027 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 01.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von UBS.
In der UBS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,70 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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