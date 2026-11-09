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09.11.2026 09:29:00

UBS Aktie News: UBS am Montagvormittag mit Verlusten

UBS Aktie News: UBS am Montagvormittag mit Verlusten

Die Aktie von UBS gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 39,42 CHF.

UBS
39.49 CHF -0.32%
Kaufen Verkaufen

Die UBS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 39,42 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'797 Punkten notiert. Bei 39,01 CHF markierte die UBS-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 39,26 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 204'977 UBS-Aktien umgesetzt.

Am 08.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,04 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UBS-Aktie derzeit noch 14,26 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 28,25 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,860 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,27 USD. UBS gewährte am 28.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,71 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte UBS 0,63 CHF je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 16.30 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.98 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2027 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 01.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von UBS.

In der UBS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,70 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.4375 16.06.2028 157230678
Long 9949.999 20.11.2026 160008252
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.1531 18.06.2027 159232520
Short 9885 18.12.2026 154365114
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4812 10.21 156565057
Long 11.7059 5.32 156945241
Long 18.0909 2.27 161595799
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.9403 14.88 157436898
Short 12.4375 5.97 161113388
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -16.67 125929538
Long 10 -10.00 147182344
Long 12 -41.38 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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Short 16’269.92 8.80 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’829.58 09.11.2026 10:06:25
Long 14’111.40 19.96 SPBTLU
Long 13’768.57 13.67 S0S2BU
Long 13’158.71 8.86 SJBCVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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