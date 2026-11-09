Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’946 1.0%  SPI 21’033 1.0%  Dow 52’325 2.0%  DAX 26’266 1.7%  Euro 0.9202 0.7%  EStoxx50 6’290 1.9%  Gold 4’107 1.0%  Bitcoin 61’431 0.2%  Dollar 0.8214 0.2%  Öl 93.8 -4.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758NVIDIA994529Roche149905998Nestlé3886335ABB1222171Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Holcim1221405Novartis1200526
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Bitcoin & Elon Musk: Was seine Energie-These für Anleger bedeutet
Siemens Energy-Aktie springt an: RBC Capital Markets vergibt Outperform
Jahresendrally oder Januar-Effekt: Was die Statistik über den Einstieg am Aktienmarkt verrät
Novartis-Aktie fester: FDA führt nach Tumorfällen Untersuchung über Risiko bei Zolgensma-Gentherapie durch
Milliarden-Deal: Airbus und Thales punkten bei französischer Regierung - Aktien im Fokus
Suche...
Plus500 Depot

UBS Aktie 24476758 / CH0244767585

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.11.2026 16:29:00

UBS Aktie News: UBS zieht am Nachmittag an

UBS Aktie News: UBS zieht am Nachmittag an

Die Aktie von UBS gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die UBS-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 40,08 CHF nach oben.

UBS
39.99 CHF 0.96%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr sprang die UBS-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 40,08 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'911 Punkten steht. Kurzfristig markierte die UBS-Aktie bei 40,08 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 39,26 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 1'555'326 UBS-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 45,04 CHF. Der derzeitige Kurs der UBS-Aktie liegt somit 11,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,25 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 29,52 Prozent würde die UBS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten UBS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,27 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UBS am 28.10.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 CHF gegenüber 0,63 CHF im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 16.30 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.98 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.02.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte UBS möglicherweise am 01.02.2028 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je UBS-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,70 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur UBS-Aktie

KI-Sorgen treiben Anleger zu Konsumaktien – doch die Bewertungen haben es in sich

RBC Capital Markets: Outperform-Note für UBS-Aktie

UBS-Aktie haussiert: Kompromiss im Streit um Milliarden an Eigenkapital zeichnet sich ab

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4718 21.12.2029 159690481
Long 11.7441 18.12.2026 153812402
Long 9937.5 20.11.2026 160008249
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.1403 18.06.2027 159232520
Short 9982.5 18.12.2026 154365114
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2273 11.56 156565061
Long 12.0455 5.94 156945241
Long 18.9286 2.91 161595799
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.8456 14.13 157436898
Short 12.4219 5.28 161113388
Short 17.2826 2.98 162170531
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -17.21 125929538
Long 10 -10.59 147182344
Long 12 -41.58 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

Weiterlesen!

Nachrichten zu UBS

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu UBS

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
06.11.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
30.10.26 UBS Kaufen DZ BANK
28.10.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
07.10.26 UBS Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?

✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Inside Trading & Investment

17:15 Logo WHS DAX dreht nach oben – KI-Aktien brechen ein! Kommt jetzt die Trendwende?
14:53 Industrie zwischen Aufschwung und Transformation
09:41 SMI gibt deutlich nach
09:35 Marktüberblick: Daimler Truck im Fokus
08:18 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Erster Konter nach dem Ausverkauf
06.11.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, SanDisk
06.11.26 Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’475.84 19.47 SNBC4U
Short 15’828.38 13.27 SIBAEU
Short 16’360.05 8.97 SYBQ4U
SMI-Kurs: 14’946.15 09.11.2026 17:31:02
Long 14’254.72 19.86 SZBOBU
Long 13’908.93 13.64 S5YRBU
Long 13’326.22 8.91 SPBO2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

UBS 39.99 0.96% UBS

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
NVIDIA-Aktie unter Druck: CEO Huang hatte Affäre mit möglicher chinesischer Spionin
Bitcoin & Elon Musk: Was seine Energie-These für Anleger bedeutet
Rheinmetall erhält Millionenauftrag für Luftverteidigung aus Belgien - Aktie steigt
Aktien New York Schluss: Nasdaq-Erholung scheitert vor Apple und Wahlen
Rückschlag für die SpaceX-Aktie: Kurs rutscht zeitweise unter den Ausgabepreis – Binance-Chef bleibt bullish
Gold, Öl & Co. in KW 45: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
SMI schliesst höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Siemens Energy-Aktie springt an: RBC Capital Markets vergibt Outperform
Weltbank-Prognose für 2026: Warum Energie und Edelmetalle deutlich teurer werden

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.