UBS Aktie News: UBS zieht am Nachmittag an

Um 16:28 Uhr sprang die UBS-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 40,08 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'911 Punkten steht. Kurzfristig markierte die UBS-Aktie bei 40,08 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 39,26 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 1'555'326 UBS-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 45,04 CHF. Der derzeitige Kurs der UBS-Aktie liegt somit 11,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,25 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 29,52 Prozent würde die UBS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten UBS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,27 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UBS am 28.10.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 CHF gegenüber 0,63 CHF im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 16.30 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.98 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.02.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte UBS möglicherweise am 01.02.2028 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je UBS-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,70 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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