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09.11.2026 12:29:00

UBS Aktie News: UBS am Mittag in Rot

UBS Aktie News: UBS am Mittag in Rot

Die Aktie von UBS gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die UBS-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 39,49 CHF abwärts.

UBS
39.40 CHF -0.54%
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Die UBS-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 39,49 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'866 Punkten liegt. Die UBS-Aktie sank bis auf 39,01 CHF. Bei 39,26 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 824'584 UBS-Aktien.

Am 08.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,04 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 28,25 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die UBS-Aktie damit 39,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für UBS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,860 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,27 USD belaufen. UBS gewährte am 28.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,71 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,63 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.30 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 15.98 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2027 veröffentlicht. Am 01.02.2028 wird UBS schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass UBS einen Gewinn von 3,70 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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