UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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09.10.2026 09:29:00
UBS Aktie News: UBS gewinnt am Vormittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von UBS. Zuletzt konnte die Aktie von UBS zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,3 Prozent auf 39,35 CHF.
Das Papier von UBS legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,3 Prozent auf 39,35 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'784 Punkten tendiert. Die UBS-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 39,43 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 39,08 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 239'572 UBS-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 45,04 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die UBS-Aktie 14,46 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Derzeit notiert die UBS-Aktie damit 39,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten UBS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,860 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,26 USD. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. UBS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,72 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,62 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -0,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.13 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.18 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.
UBS dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je UBS-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,64 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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