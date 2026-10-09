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09.10.2026 16:29:00

UBS Aktie News: UBS tendiert am Freitagnachmittag fester

UBS Aktie News: UBS tendiert am Freitagnachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von UBS. Die Aktionäre schickten das Papier von UBS nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 39,70 CHF.

UBS
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Das Papier von UBS konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,2 Prozent auf 39,70 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'807 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die UBS-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,92 CHF an. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,08 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'718'552 UBS-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 45,04 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2026). Mit einem Zuwachs von 13,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 28,25 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der UBS-Aktie ist somit 28,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten UBS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,26 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte UBS am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,62 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -0,28 Prozent auf 16.13 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte UBS 16.18 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte UBS am 28.10.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass UBS einen Gewinn von 3,64 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.1128 15.12.2028 151874481
Long 993.25 16.10.2026 159435602
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.6757 14.68 157436898
Short 11.6853 5.79 161113388
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -18.55 57946586
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Long 12 -41.28 144200988
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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