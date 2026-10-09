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09.10.2026 12:29:00

UBS Aktie News: UBS am Freitagmittag fester

UBS Aktie News: UBS am Freitagmittag fester

Die Aktie von UBS gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von UBS zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,1 Prozent auf 39,65 CHF.

UBS
39.85 CHF 1.57%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 39,65 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'749 Punkten steht. In der Spitze legte die UBS-Aktie bis auf 39,78 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,08 CHF. Der Tagesumsatz der UBS-Aktie belief sich zuletzt auf 877'289 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,04 CHF) erklomm das Papier am 08.09.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UBS-Aktie derzeit noch 13,59 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,25 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der UBS-Aktie 28,75 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,26 USD. Im Vorjahr erhielten UBS-Aktionäre 0,860 CHF je Wertpapier. Am 29.07.2026 äusserte sich UBS zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,72 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,62 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat UBS 16.13 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16.18 Mrd. CHF umgesetzt worden.

UBS wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

In der UBS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,64 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.1128 15.12.2028 151874481
Long 993.25 16.10.2026 159435602
Typ Hebel Verfall Valor
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Short 11.9669 18.12.2026 159436231
Short 993.25 18.12.2026 154365114
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2236 11.66 156565061
Long 11.6853 6.06 156945241
Long 18.919 2.71 161113994
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.6757 14.68 157436898
Short 11.6853 5.79 161113388
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -18.55 57946586
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Long 12 -41.28 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Short 14’649.63 13.92 STVB4U
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SMI-Kurs: 13’787.40 09.10.2026 17:30:13
Long 13’222.94 19.21 S8BFJU
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Long 12’393.34 8.91 S7SB9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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