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09.09.2026 09:29:00

UBS Aktie News: UBS am Mittwochvormittag mit Kurseinbussen

UBS Aktie News: UBS am Mittwochvormittag mit Kurseinbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von UBS. Die UBS-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 44,63 CHF.

UBS
44.60 CHF -0.47%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 44,63 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'983 Punkten liegt. In der Spitze fiel die UBS-Aktie bis auf 44,50 CHF. Mit einem Wert von 44,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 171'501 UBS-Aktien.

Am 08.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,04 CHF. Der aktuelle Kurs der UBS-Aktie ist somit 0,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Mit Abgaben von 36,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,860 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,25 USD je UBS-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte UBS am 29.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,72 CHF, nach 0,62 CHF im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -0,28 Prozent zurück. Hier wurden 16.13 Mrd. CHF gegenüber 16.18 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte UBS Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UBS-Aktie in Höhe von 3,65 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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