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09.09.2026 16:29:00

UBS Aktie News: UBS am Nachmittag mit roter Tendenz

UBS Aktie News: UBS am Nachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von UBS. Zuletzt fiel die UBS-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 44,40 CHF ab.

UBS
44.45 CHF -0.81%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr fiel die UBS-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 44,40 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'861 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die UBS-Aktie bis auf 44,26 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,50 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'838'486 UBS-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,04 CHF erreichte der Titel am 08.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die UBS-Aktie mit einem Verlust von 36,37 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,860 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,25 USD. UBS gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,62 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -0,28 Prozent auf 16.13 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16.18 Mrd. CHF gelegen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass UBS im Jahr 2026 3,65 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3273 15.12.2028 151874480
Long 12.239 17.12.2027 147182112
Long 278.4375 18.09.2026 159435600
Typ Hebel Verfall Valor
Short 1113.75 18.12.2026 154365114
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.425 11.30 157230112
Long 12.375 5.81 159232189
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6493 11.86 159435567
Short 10.3605 6.63 157230308
Short 17.82 2.57 157436898
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -15.82 57946586
Long 10 -9.09 147182344
Long 12 -47.63 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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31.08.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
31.08.26 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
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