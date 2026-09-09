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09.09.2026 12:29:00

UBS Aktie News: UBS am Mittag im Minus

UBS Aktie News: UBS am Mittag im Minus

Die Aktie von UBS gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die UBS-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 44,49 CHF.

UBS
44.60 CHF -0.47%
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Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 44,49 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'927 Punkten steht. Im Tief verlor die UBS-Aktie bis auf 44,38 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,50 CHF. Von der UBS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 707'102 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.09.2026 auf bis zu 45,04 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der UBS-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,25 USD. Im Vorjahr hatte UBS 0,860 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,62 CHF erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -0,28 Prozent auf 16.13 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.18 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte UBS am 28.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von UBS.

Den erwarteten Gewinn je UBS-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,65 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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