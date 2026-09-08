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08.09.2026 09:29:00

UBS Aktie News: UBS am Vormittag mit Aufschlag

UBS Aktie News: UBS am Vormittag mit Aufschlag

Die Aktie von UBS gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von UBS zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 44,53 CHF.

UBS
44.45 CHF 0.20%
Kaufen Verkaufen

Die UBS-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 44,53 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'119 Punkten liegt. Die UBS-Aktie legte bis auf 44,81 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,62 CHF. Bisher wurden heute 314'964 UBS-Aktien gehandelt.

Am 04.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,95 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die UBS-Aktie mit einem Kursplus von 0,94 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,25 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der UBS-Aktie liegt somit 57,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF an UBS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,25 USD. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,72 CHF, nach 0,62 CHF im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -0,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.13 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.18 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte UBS am 28.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Experten taxieren den UBS-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,65 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Long 11.1 6.56 159232190
Long 12.6857 5.42 159232189
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5294 12.35 159435567
Short 10.0818 7.09 157230308
Short 17.0769 3.02 157436898
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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