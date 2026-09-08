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08.09.2026 16:29:00

UBS Aktie News: UBS steigt am Dienstagnachmittag

UBS Aktie News: UBS steigt am Dienstagnachmittag

Die Aktie von UBS gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die UBS-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 44,84 CHF nach oben.

UBS
44.81 CHF 1.01%
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Die Aktionäre schickten das Papier von UBS nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,1 Prozent auf 44,84 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'065 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die UBS-Aktie bei 44,94 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,62 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'030'327 UBS-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,95 CHF erreichte der Titel am 04.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die UBS-Aktie mit einem Kursplus von 0,25 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 28,25 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit Abgaben von 37,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF an UBS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,25 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte UBS am 29.07.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,62 CHF je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UBS in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -0,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.13 Mrd. CHF im Vergleich zu 16.18 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte UBS Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von UBS rechnen Experten am 03.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,65 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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